2020-07-16T17:20:50+03:00
Происшествия

В Воронежской области «Камаз» смял легковушку: два человека погибли

Водитель грузовика смог остановиться, только врезавшись в другую фуру
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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16 июля в 15:30 в Грибановском районе водитель «Камаза» протаранил отечественную легковушку «ВАЗ-2107». Видимо, сидевший за рулем грузовика житель Волгограда на спуске не справился с управлением. ДТП случилось на 427 км автодороги «Курск-Саратов».

От удара «семерку» отбросило на встречную полосу. Машина влетела в автобус «ПАЗ» - благо в момент аварии пассажиров внутри не было.

Однако на этом цепочка столкновений не закончилась: «Камаз» продолжил движение и врезался в ехавший попутном направлении грузовик.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2107» погибли, водитель автобуса ПАЗ доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Благо в момент аварии пассажиров внутри автобуса не было Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Благо в момент аварии пассажиров внутри автобуса не былоФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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