В Воронежской области «Камаз» смял легковушку: два человека погибли
16 июля в 15:30 в Грибановском районе водитель «Камаза» протаранил отечественную легковушку «ВАЗ-2107». Видимо, сидевший за рулем грузовика житель Волгограда на спуске не справился с управлением. ДТП случилось на 427 км автодороги «Курск-Саратов».
От удара «семерку» отбросило на встречную полосу. Машина влетела в автобус «ПАЗ» - благо в момент аварии пассажиров внутри не было.
Однако на этом цепочка столкновений не закончилась: «Камаз» продолжил движение и врезался в ехавший попутном направлении грузовик.
- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-2107» погибли, водитель автобуса ПАЗ доставлен с телесными повреждениями в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Благо в момент аварии пассажиров внутри автобуса не былоФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU