2020-07-16T15:24:16+03:00
Общество

В Воронежской области коронавирус обнаружили уже у 1660 медиков

При этом практически удвоилось число сотрудников, которые из-за заражения на работе получат страховые выплаты
Олег ИВАНОВ
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Чуть меньше, чем за две недели, добавился 221 новый случай заболевания среди медиковЧуть меньше, чем за две недели, добавился 221 новый случай заболевания среди медиковФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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К 15 июля диагноз COVID-19 подтвердился у 1660 работников медицинских организаций Воронежской области. Из них на данный момент только 138 получили страховые выплаты в связи с заболеванием коронавирусом при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

2 июля речь шла только о 1439 заболевших новым вирусом медиков. То есть, чуть меньше, чем за две недели, добавился 221 новый случай.

При этом практически удвоилось число медицинских сотрудников, которые получат выплаты - ранее мы писали о 71 человеке. Напомним, заболевшим коронавирусом медикам положена единовременная страховая выплата в размере по 68 811 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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