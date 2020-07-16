В Воронежской области коронавирус обнаружили уже у 1660 медиков
К 15 июля диагноз COVID-19 подтвердился у 1660 работников медицинских организаций Воронежской области. Из них на данный момент только 138 получили страховые выплаты в связи с заболеванием коронавирусом при выполнении должностных обязанностей. Об этом сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
2 июля речь шла только о 1439 заболевших новым вирусом медиков. То есть, чуть меньше, чем за две недели, добавился 221 новый случай.
При этом практически удвоилось число медицинских сотрудников, которые получат выплаты - ранее мы писали о 71 человеке. Напомним, заболевшим коронавирусом медикам положена единовременная страховая выплата в размере по 68 811 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU