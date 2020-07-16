Воронежец умер от разрыва почки после драки с собутыльником

16 Июль 2020 2020-07-16T15:25:29+03:00

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Труда

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Будут судить воронежца, избившего по пьяни собутыльника до смерти.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 июля на проспекте Труда.

возбуждено уголовное дело по умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), по факту смерти 48-летнего местного жителя.

В квартире выпивали двое мужчин. Через какое-то время они поругались, 31-летний избил 48-летнего. Последнему резко стало плохо, его госпитализировали, но он умер в больнице в тот же день - судмедэкспертиза показала, что смерть мужчины наступила в результате разрыва левой почки.

31-летнего мужчину задержали, ему грозит срок за смерть по неосторожности.

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ИСТОЧНИК KP.RU