Пять городов Воронежской области участвуют в конкурсе грантов Минстроя

16 Июль 2020 2020-07-16T14:56:55+03:00

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Проекты пяти городов Воронежской области борются за гранты в конкурсе Минстроя по созданию комфортной городской среды, сообщили на странице главы Воронежской области Александра Гусева ВКонтакте.

Лиски предложили проект благоустройства парка «Горки». Там планируют создать зоны для активных занятий, прогулок и отдыха у воды.

Нововоронеж представил проект благоустройства парка «Новопарк», собираются открыть музей будущего, смотровую башню, зону фуд-корта и аттракционы.

Бутурлиновка предложила проект парка «Лесная слобода» - со школой ремесел, ярмарочной площадью, амфитеатром и детской площадкой в виде кораблей.

Бобров представил проект «Городская гостиная», который включает веломаршрут, новую пешую тропу с экотротуаром, сцену, павильон для танцев и скейт-парк.

Богучар предложил на конкурс проект «Вид на Царский сад». В его рамках планируется благоустройство прибрежной зоны и пляжа с уличной библиотекой, смотровой площадкой, объектами для детей.

Победителей, чьи проекты будут реализованы в 2021-2022 годах, выберут 1 сентября.

Ранее пять малых городов Воронежской области получали гранты на благоустройство в рамках этого конкурса Минстроя. В конце 2019 года открылись обновленная набережная реки Тихая Сосна в Острогожске и Пеньковая гора в Калаче. Проекты в Россоши, Новохоперске и Павловске на стадии реализации, их завершат до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU