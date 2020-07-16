В четырех районах Воронежской области намечается чрезвычайная пожарная опасность

16 Июль 2020 2020-07-16T14:16:07+03:00

В последнее время в нашем регионе слишком часто стали гореть леса

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Кажется, что аномальная жара отступила? Но ситуация разнится по Воронежской области. Так, от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступила информация, что с 17 июля в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

По предварительным данным, речь идет о Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском районах. Помните, что в регионе установлен особый противопожарный режим. И в Воронежской области в последнее время довольно часто горели леса.

- В период действия особого противопожарного режима запрещен въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, - отмечают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении ЧС звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU