2020-07-16T14:16:07+03:00
Общество

В четырех районах Воронежской области намечается чрезвычайная пожарная опасность

В последнее время в нашем регионе слишком часто стали гореть леса
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кажется, что аномальная жара отступила? Но ситуация разнится по Воронежской области. Так, от центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступила информация, что с 17 июля в отдельных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса.

По предварительным данным, речь идет о Павловском, Подгоренском, Ольховатском, Бутурлиновском районах. Помните, что в регионе установлен особый противопожарный режим. И в Воронежской области в последнее время довольно часто горели леса.

- В период действия особого противопожарного режима запрещен въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, - отмечают в ГУ МЧС по Воронежской области.

При возникновении ЧС звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже пассажирка угнала автомобиль у таксиста
В Воронежской области «Камаз» смял легковушку: два человека погибли
Через Воронежскую область в Крымском направлении пройдет новый железнодорожный маршрут
Для воронежцев в Шилово в субботу организуют подвоз воды
В Воронеже у моста на улице Ленина установили дорожные знаки
В Воронеже дошло до суда уголовное дело экс-заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией
Воронежец умер от разрыва почки после драки с собутыльником
В Воронежской области коронавирус обнаружили уже у 1660 медиков
Пять городов Воронежской области участвуют в конкурсе грантов Минстроя
В Воронеже в двух районах люди остались без тротуара
Закон об инициативных проектах позволит гражданам участвовать в принятии бюджетных решений
«Единая Россия» разрабатывает новые меры по повышению доступности лекарств
Житель Воронежской области насобирал 3 кг конопли
В четырех районах Воронежской области намечается чрезвычайная пожарная опасность
В Воронеже уже десять дней разыскивают 16-летнюю девушку
В Воронежской области создадут заказник «Ясиновский яр»
Андрея Братякина утвердили в должности гендиректора «Воронежпассажиртранса»
Лаборатория «РВК-Воронеж»тщательно следит за составом подземных вод
Вход в Воронежский зоопарк к вольерам в уличной части стал платным
Воронежцев приглашают на чай из самовара
Воронежские туристско-рекреационные кластеры борются за победу во Всероссийском конкурсе