В Воронежской области создадут заказник «Ясиновский яр»

16 Июль 2020 2020-07-16T13:45:08+03:00

Он расположен в Воробьевском районе

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В Воронежской области станет еще одной особо охраняемой природной территорией больше. В Воробьевском районе организуют природный заказник «Ясиновский яр». Проект постановления появился на портале правительства.

На площади более 552 га расположены природные комплексы, имеющие значительную экологическую ценность, - Большой Ясиновский яр, Московцев лог, Галкин яр, Мокрищин лог. На территории этой природной зоны водятся сурки-байбаки, бобры, растут редкие растения, в том числе занесенные в Красную книгу - пион тонколистный («воронец»), прострел раскрытый, тюльпан Биберштейна, горицвет волжский, миндаль низкий, ломонос цельнолистный.

Напомним, на особо охраняемой природной территории традиционно будет запрещено распахивать новые земли, разводить костры, рвать лекарственные растения, разрушать муравейники, норы и гнезда, собираться яйца диких птиц, проводить работы по геологическому изучению недр, строить, охотиться, выгуливать собак.

ИСТОЧНИК KP.RU