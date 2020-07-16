Андрея Братякина утвердили в должности гендиректора «Воронежпассажиртранса»

16 Июль 2020 2020-07-16T13:30:50+03:00

До этого он успел поработать на той же должности с приставкой и.о.

Изменить размер текста: A A

14 июля гендиректором муниципального «Воронежпассажиртранса» стал Андрей Братякин. До этого он занимал должность заместителя и и.о. генерального директора транспортной компании. ранее Андрей Братякин успел поработать в администрации Семилукского района.

Новый гендиректор в 2000 году окончил Кабардино-Балкарский госуниверситет по квалификации «специалист по физической культуре и спорту». Он мстер спорта по легкой атлетике.

В 2010 получил диплом Воронежского института экономики и социального управления по специальности «государственное и муниципальное управление», а в 2015-ом окончил факультет ПГС Воронежского государственного архитектурно-строительного университета по специальности «строитель».

ИСТОЧНИК KP.RU