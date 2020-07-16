2020-07-16T13:12:03+03:00
Общество

Вход в Воронежский зоопарк к вольерам в уличной части стал платным

По словам администрации, часть территории все же осталась доступной для всех
Олег ИВАНОВ
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Детская и спортивная площадки, лавочка и фонтаны остались доступны, но некоторых горожан такое решение не устраиваетДетская и спортивная площадки, лавочка и фонтаны остались доступны, но некоторых горожан такое решение не устраиваетФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 7 июля возобновил работу Воронежский зоопарк после трехмесячной приостановки в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса. В первый день открытия его посетило более 400 человек.

Однако некоторых горожан ждал неприятный сюрприз. Мы предупреждали, что в этому году к вольерам можно будет подходить, только купив билет. И вот новые правила начали действовать.

Попасть в зоопарк сейчас можно только через центральный вход со стороны улицы Полины Осипенко.

- Целый район оставили без парка. Пожилые жители ближайших домов теперь не могут зайти в парк, где можно посидеть в тени деревьев у фонтана. Да и дорога в поликлинику у них проходила через парк, некоторым идти до неё очень тяжело, и они делали передышку в парке на лавочке, - обратилась местная жительница Надежда Ларина.

В зоопарке уже поясняли это решение заботой о безопасности животных и фактами вандализма в прилегающем парке Авиастроителей.

- Парк остался на месте, прогуляться можно в открытой части. Там есть детская и спортивная площадки, лавочка и фонтаны. Нам очень жаль, что для кого-то зоопарк служил удобной дорогой. Но контролируемый вход на предприятие повышенной опасности - это вынужденная мера необходимая по законодательству, - отвечают горожанам в администрации учреждения.

Дети до 16 лет могут пройти бесплатно, для остальных - билет стоит 150 рублей. При этом мальчишки и девчонки до 14 лет обязательно должны быть в сопровождении взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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