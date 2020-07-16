Воронежцев приглашают на чай из самовара

16 Июль 2020 2020-07-16T13:10:11+03:00

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17 июля воронежцев зовут провести весело вечер уик-энда. Да по исконно русской традиции - с чаепитием из самовара на природе. Праздник пройдет на Пионерской Горке Центрального парка.

- Приходите семьями, с друзьями, с детьми. Для молодежи будут предложены спортивные игры, перетягивание каната, русские шахматы, - сообщают организаторы. - Приносите с собой музыкальные инструменты.

Начало в 17.00.

Напомним, коронавирусные ограничения значительно послаблены - парки открыты. Тем не менее, в больших компаниях носите маски, возьмите с собой дезинфекторы для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU