Воронежцев приглашают на чай из самовара
Чаепитие пройдёт в Центральном парке
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 июля воронежцев зовут провести весело вечер уик-энда. Да по исконно русской традиции - с чаепитием из самовара на природе. Праздник пройдет на Пионерской Горке Центрального парка.
- Приходите семьями, с друзьями, с детьми. Для молодежи будут предложены спортивные игры, перетягивание каната, русские шахматы, - сообщают организаторы. - Приносите с собой музыкальные инструменты.
Начало в 17.00.
Напомним, коронавирусные ограничения значительно послаблены - парки открыты. Тем не менее, в больших компаниях носите маски, возьмите с собой дезинфекторы для рук.
ИСТОЧНИК KP.RU