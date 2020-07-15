В Воронеже сократили места для пациентов с коронавирусом еще в трех медучреждениях

15 Июль 2020 2020-07-15T15:03:06+03:00

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Медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к привычному «докоронавирусному» режиму работы. Активно идет обратное перепрофилирование коек. Так, 15 июля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения сообщили, что в городских больницах № 2 и №11, а также в областном психоневрологическом диспансере больше не будут использовать места для лечения пациентов с коронавирусом.

Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 15 медицинских учреждениях на 1764 койках. Больше всего мест в трех медучреждениях: ВГКБСМП №1 –160 коек, ВГКБСМП №8 – 420 и ВГКБСМП №10 – 120.

ИСТОЧНИК KP.RU