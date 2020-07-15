2020-07-15T12:35:10+03:00
Происшествия

В Воронеже топ-менеджеру одного из банков продлили срок ареста

Начальника одного из отделов филиала Россельхозбанка подозревают в получении взятки в 1,4 миллиона рублей
Артем ИЛЬИН
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Предприниматель рассчитывал быстрее получить 155 миллиона рублей кредита, поделившись 1,4 млн.Предприниматель рассчитывал быстрее получить 155 миллиона рублей кредита, поделившись 1,4 млн.Фото: из архива «КП»
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В Коминтерновском районном суде приняли решение продлить до 19 августа арест начальнику отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса воронежского филиала Россельхозбанка. Топ-менеджера подозревают во взятке в 1,4 миллиона рублей. С ходатайством о продлении его содержания за решеткой выступили представители правоохранительных органов. По их мнению, находясь на свободе, руководитель отдела банка может оказать давление на свидетелей.

По версии следствия, топ-менеджер согласился за 1,4 миллиона рублей рассмотреть максимально быстро и в положительном ключе документы, предоставленные предпринимателем для открытия кредитных линий на общую сумму 155 млн. В основу обвинения легли материалы оперативной разработки сотрудников регионального УФСБ.

Начальнику отдела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере» грозит до 15 лет лишения свободы. На суде топ-менеджер частично признал свою вину. Он заявил, что за свои услуги требовал «всего лишь» 500 тысяч рублей и готов их вернуть. В случае если бы его заявлению поверили, не исключена была бы переквалификация дела на мошенничество с использованием служебного положения. А это уже совсем другое максимальное наказание – до шести лет тюрьмы. Также начальник отдела просил отпустить его под домашний арест. Суд посчитал позицию следствия более обоснованной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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