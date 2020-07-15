2020-07-15T11:35:45+03:00
Общество

В Воронеже на сайте бесплатных объявлений продают истребитель МиГ-21УМ

За 70 миллионов рублей продавец предлагает не только самолет, но и обучение полетам на нем
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото - сайт бесплатных объявлений "Авито"фото - сайт бесплатных объявлений "Авито"
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Видно, правы те, кто говорит, что на сайте бесплатных объявлений можно найти все. Вот, например, в Воронеже можно приобрести … истребитель МиГ-21УМ. А попутно решить вопрос с техобслуживанием, базированием и даже обучиться управлению железной птицей. Все это «пакетом» предлагает продавец. Цена вопроса 70 миллионов. Сообщается, что истребитель полностью исправен и базируется под Воронежем в районе аэропорта в Чертовицах.

На звонки потенциальных покупателей автор объявления не отвечает. Возможно потому, что это розыгрыш? Дело в том, что в качестве иллюстрации к сообщению о продаже он разместил фото истребителя, базирующегося в Венгрии, а вовсе не под Воронежем... А все предыдущие сообщения этого продавца скрыты, несмотря на то, что на сайте объявлений он известен с 2016 года.

МиГ-21УМ (1971) — учебный истребитель, предназначенный для полетов курсантов. Всего было построено 1133 самолета этой модификации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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