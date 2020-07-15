Еще у 115 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус

15 Июль 2020 2020-07-15T10:29:17+03:00

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Темпы заболеваемости COVID-19 в Воронежской области продолжают снижаться. Согласно данным оперативного штаба региона по противодействию эпидемии на утро 15 июля зарегистрировали 115 новых случаев болезни. Это на два случая меньше, чем накануне. Всего к этому дню число заболевших составляет 9631 человек. За сутки выздоровели 150 человек. Смертельных случаев на 15 июля не зарегистрировали.

Напомним, постепенно в Воронежской области сокращают коронавирусные койки в стационарах. По данным на 14 июля, к «докоронавирусному» режиму работы вернулись в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больницах №3, №20 и роддоме №3. 60 коек сократили в БСМП №10.

ИСТОЧНИК KP.RU