Еще у 115 жителей Воронежской области диагностировали коронавирус
Темпы заболеваемости COVID-19 в Воронежской области продолжают снижаться. Согласно данным оперативного штаба региона по противодействию эпидемии на утро 15 июля зарегистрировали 115 новых случаев болезни. Это на два случая меньше, чем накануне. Всего к этому дню число заболевших составляет 9631 человек. За сутки выздоровели 150 человек. Смертельных случаев на 15 июля не зарегистрировали.
Напомним, постепенно в Воронежской области сокращают коронавирусные койки в стационарах. По данным на 14 июля, к «докоронавирусному» режиму работы вернулись в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больницах №3, №20 и роддоме №3. 60 коек сократили в БСМП №10.
ИСТОЧНИК KP.RU