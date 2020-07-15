2020-07-15T08:34:43+03:00
Общество

Для вывоза строительного мусора из воронежского леса грузовик сделал пять рейсов

Свалка отходов выросла до 100 кубометров!
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта управления лесхоза Воронежской областиФото с сайта управления лесхоза Воронежской области
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Очередную свалку строительного мусора объемом в сто кубометров вывезли на днях коммунальные службы из леса в Коминтерновском районе. Массив расположен у дороги в районе Подгоренского лесничества. Поэтому многие недобросовестные строители используют его для утилизации остатков строек, вместо того, чтоб отвезти на полигон. Свои «пять копеек» добавляют и владельцы расположенных неподалеку гаражей.

- Потребовалось десять рейсов грузового автомобиля. Без специальной техники не справились бы, - сообщила заместитель директора Подгоренского лесничества Елена Бузунова, - Спасибо нашим арендаторам, помогли собрать и погрузить мусор.

Акция «Чистый лес» в лесничествах области продолжается. Сколько еще вывезут отходов из воронежских лесов – остается только догадываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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