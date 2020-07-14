2020-07-14T21:49:09+03:00
Происшествия

На выезде из Воронежа в ДТП с тремя иномарками пострадал 66-летний мужчина

Очевидцы выложили в соцсеть видео аварии
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня в 12.20 на 518-ом км трассы М-4 "Дон" произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Видео аварии появилось в соцсети. Все произошло на выезде из города, недалеко от развязки на ул. Димитрова.

Как нам рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, 38-летний водитель автомобиля "Форд фокус" не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди "Рено Дастер". По инерции "Дастер" отлетел на соседнюю полосу и подрезал попутный "Хендай Сантафе", за рулем которого находился 44-летний мужчина. Все три иномарки получили повреждения различной степени. Сильнее всех пострадал 66-летний водитель французской иномарки: с травмами его доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП сотрудники ГАИ ведут проверку - устанавливают виновника аварии.

Авария на трассе М-4. Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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