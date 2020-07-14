В Воронеже этой ночью на пяти улицах будут ремонтировать дороги

14 Июль 2020 2020-07-14T18:44:04+03:00

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Администрация Воронежа опубликовала очередное расписание дорожных работ в городе.

Так, с 14 на 15 июля на Ленинградской продолжат приводить в порядок проезжую часть. Ночью водителям следует быть очень внимательными и осторожными: смотреть на знаки, предупреждающие о работах и частичных перекрытиях полос, а также смотреть на обочины, которые еще не "оформили" бортовым камнем, и горловины колодцев.

Также этой ночью на Большой Манежной и проспекте Революции будут заниматься поднятием горловин колодцев и установкой бортового камня. На Полины Осипенко снимут старый асфальтобетон, а на Ростовской - займутся устройством съездов.

Днем на улице Войкова будут выполнять те же работы, что и на Большой Манежной.

Для комфортного передвижения по городу на личном транспорте, перечисленные улицы лучше объезжать.

ИСТОЧНИК KP.RU