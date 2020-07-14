Воронежец через сайт объявлений перевел липчанину за велосипед восемь тысяч рублей

14 Июль 2020 2020-07-14T18:24:19+03:00

Но покупки так и не дождался

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1 июня 38-летний житель Воронежа нашел на одном из популярных сайтов объявление о продаже велосипеда. Мужчина созвонился с его владельцем, обсудил все детали покупки, а затем перевел на указанный электронный кошелек восемь тысяч рублей.

После этого продавец перестал выходить на связь, и велосипед мужчина, естественно, за свои деньги так и не получил. Поняв это, воронежец обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

В итоге стражи порядка нашли того, кто присвоил себе деньги. Им оказался 23-летний житель Липецка. Против него, как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Полиция настоятельно не рекомендует гражданам переводить денежные средства в качестве предоплаты за получение товара, - отметили в областном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU