Воронежский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по зарубежным турпоездкам
Специалисты расскажут, как себя вести на отдыхе и при задержки рейсов
В Роспотребнадзоре по Воронежской области открыли бесплатную "горячую линию" по зарубежным турпоездкам.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:
В Роспотребнадзоре по Воронежской области открыли бесплатную "горячую линию" по зарубежным турпоездкам 8 (800) 201-59-78.
Обратившиеся на нее граждане смогут получить рекомендации, как себя вести на жаре, как питаться, купаться в море, какую воду можно пить, какие нужны прививки. Также там расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о том, что делать, если задержали ваш рейс, а также дадут иные рекомендации по турпутевке.
Работает "горячая линия" с 8 по 22 июля по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
ИСТОЧНИК KP.RU