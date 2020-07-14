Воронежский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по зарубежным турпоездкам

14 Июль 2020 2020-07-14T17:27:26+03:00

Специалисты расскажут, как себя вести на отдыхе и при задержки рейсов

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В Роспотребнадзоре по Воронежской области открыли бесплатную "горячую линию" по зарубежным турпоездкам 8 (800) 201-59-78.

Обратившиеся на нее граждане смогут получить рекомендации, как себя вести на жаре, как питаться, купаться в море, какую воду можно пить, какие нужны прививки. Также там расскажут об актуальной эпидемиологической ситуации за рубежом, о том, что делать, если задержали ваш рейс, а также дадут иные рекомендации по турпутевке.

Работает "горячая линия" с 8 по 22 июля по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

ИСТОЧНИК KP.RU