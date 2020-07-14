Воронежские полицейские задержали двух женщин с 1,5 килограммами героина

14 Июль 2020 2020-07-14T17:00:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже сотрудники полиции и ФСБ задержали двух женщин с 1,5 кг героина.

39-летняя жительница Москвы и ее 35-летняя "коллега" из Белгородской области находились у стражей порядка в разработке: полицейским поступила информация, что дамы раскладывают наркотик в тайниках в лесном массиве города. В итоге москвичку задержали после того, как она получила из такого тайника около 150 гр героина. Затем полицейские нашли и жительницу Белгородской области. В отделе полиции они рассказали про остальные закладки, из которых стражи порядка набрали около 1,5 кг героина. Подозреваемые должны были расфасовать наркотик в порционные мешочки, а затем их заново заложить в определенные места. Также полицейские изъяли у гражданок банковские карты, мобильные телефоны, десятки сим-карт, электронные весы и упаковочные материалы.

- Женщины рассказали, что узнавали адреса оптовых закладок через Интернет, после чего расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам: закапывали свертки в землю. Закладки можно было найти по указанным ими координатам, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, против них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU