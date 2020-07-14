2020-07-14T17:00:00+03:00
Происшествия

Воронежские полицейские задержали двух женщин с 1,5 килограммами героина

Подозреваемые должны были расфасовать наркотик на мелкие партии
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Из архива "КП".Из архива "КП".
Изменить размер текста:

В Воронеже сотрудники полиции и ФСБ задержали двух женщин с 1,5 кг героина.

39-летняя жительница Москвы и ее 35-летняя "коллега" из Белгородской области находились у стражей порядка в разработке: полицейским поступила информация, что дамы раскладывают наркотик в тайниках в лесном массиве города. В итоге москвичку задержали после того, как она получила из такого тайника около 150 гр героина. Затем полицейские нашли и жительницу Белгородской области. В отделе полиции они рассказали про остальные закладки, из которых стражи порядка набрали около 1,5 кг героина. Подозреваемые должны были расфасовать наркотик в порционные мешочки, а затем их заново заложить в определенные места. Также полицейские изъяли у гражданок банковские карты, мобильные телефоны, десятки сим-карт, электронные весы и упаковочные материалы.

- Женщины рассказали, что узнавали адреса оптовых закладок через Интернет, после чего расфасовывали наркотики на более мелкие партии и раскладывали по тайникам: закапывали свертки в землю. Закладки можно было найти по указанным ими координатам, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей, против них возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже этой ночью на пяти улицах будут ремонтировать дороги
Воронежец через сайт объявлений перевел липчанину за велосипед восемь тысяч рублей
В Воронежской области водителю, протаранившему «скорую», в которой погибла женщина, дали условный срок
Каждый второй воронежец признался, что из-за пандемии коронавируса его доходы упали
Воронежский Роспотребнадзор открыл "горячую линию" по зарубежным турпоездкам
Воронежские полицейские задержали двух женщин с 1,5 килограммами героина
В Воронеже попала на видео иномарка, объезжающая пробку по «встречке»
На площадке центра «Мой бизнес» воронежские предприниматели откровенно рассказали о трудностях, задачах и своих мечтах
Воронежский фестиваль "Читай-Болтай" могут перенести на январь
В Воронеже на видео попала драка пенсионера на «семерке» с водителем «Шкоды»
Водитель несколько часов провел на трассе в Воронежской области из-за севшего аккумулятора
В воронежском музее имени Крамского поменяют местами два зала
Во время самоизоляции в Воронеже рухнул спрос на краткосрочную аренду квартир
В среду в Воронеже и по области ожидается сильный ветер
В Воронежской области механик украл у фирмы дизтопливо на 220 тыс рублей
В воронежский «Факел» перешел игрок, получивший тяжелейшую травму в матче с нашим клубом
Земля у воронежского водохранилища попала в частные руки
В Воронежскому зоопарку подарили двух детенышей косули
В Воронеже поймали 17-летнего угонщика мотоцикла
Спортивного директора воронежского «Бурана» поздравили с днем рождения увольнением
Жительница Воронежа лишилась 260 тыс, пытаясь защитить деньги от лже-хакерской атаки
В Воронеже приступили к очистке заросшего озера на улице Минской
8 воронежских активистов примут участие в разработке проекта реконструкции проспекта Революции
Воронежская облдума заложила правовые основы для развития органического земледелия
На юге Воронежской области появится природный заказник
На реконструкцию Воронежского цирка из федерального центра направят 1,8 млрд рублей
В воронежском парке «Дельфин» появится место для знакомств
В Воронежском заповеднике показали резвящихся оленят
В Воронеже маршрутка сбила мужчину на «зебре»