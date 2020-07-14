2020-07-14T16:52:52+03:00
Общество

В Воронеже попала на видео иномарка, объезжающая пробку по «встречке»

Случилось это недалеко от больницы «Электроника» [видео]
Артем ИЛЬИН
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Через мгновение "Тойота" отправится в путешествие по "встречке".Через мгновение "Тойота" отправится в путешествие по "встречке".Фото: кадр с видео
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В паблике «Регион 36 Воронеж» разместили видео, на котором запечатлен момент, как «Тойота» с нарушением сразу двух правил дорожного движения объезжает пробку. Сначала иномарка пересекает двойную сплошную линию, а потом едет по встречной полосе. Не обращая внимания на две машины, находящиеся там. К счастью, они ехали по другой полосе.

В соцсетях развернулась дискуссия о якобы «блатных» номерах «Тойоты». Версии, кому из крутых ведомств они принадлежат, высказывались разные. В городском отделе пропаганды ГИБДД отметили, что отслеживают видео из городских пабликов, и в данном случае водителю не удастся избежать наказания. Какие бы номера у него не были…

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"Тойота" выехала на встречную полосу недалеко от больницы "Электроника".

ИСТОЧНИК KP.RU

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