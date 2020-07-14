На площадке центра «Мой бизнес» воронежские предприниматели откровенно рассказали о трудностях, задачах и своих мечтах

14 Июль 2020 2020-07-14T16:12:56+03:00

Истории предпринимателей индивидуальны, но в каждой из них можно найти ценные советы

Изменить размер текста: A A

Как решиться начать свое дело? С какими трудностями сталкиваются предприниматели на первых этапах? Каким был самый ценный урок? Если вы устали от общих ответов на эти важные вопросы, если вам интересны истории реальных людей и если вы хотите учиться, чтобы развивать собственное дело, то вам будет полезен новый раздел на сайте воронежского центра «Мой бизнес» - истории предпринимателей.

«Главное в бизнесе - не деньги, а отношения»

Алексей Шкарин уверен, что бизнес – это единственный способ самореализоваться и быть свободным. Сейчас, он занимается рекламным направлением «Bakler», а также пищевым производством под торговой маркой «DROVA». Алексей признается, что с трудностями приходится сталкиваться на протяжении всей предпринимательской деятельности, но иначе не было бы и точек роста.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU