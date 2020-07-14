Воронежский фестиваль "Читай-Болтай" могут перенести на январь

14 Июль 2020 2020-07-14T15:59:41+03:00

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Команда фестиваля детской и юношеской литературы «Читай-Болтай» имени Маршака думает о переносе фестиваля на январь. Дело в том, что в конце июня главный

санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление с санэпид требованиями к организации образовательных мероприятий для детей в условиях распространения коронавируса, ограничения действуют до 1 января 2021 года. Первоначально третий «Читай-Болтай» был намечен на 11-13 декабря 2020 года. И поскольку аудитория фестиваля - дети, к тому же он проходит во Дворце творчества детей и молодежи, вероятность переноса очень высока.

- Окончательное решение будем принимать осенью. Пока мы рассматриваем разные варианты: и перенос фестиваля на январь, и проведение каких-либо мероприятий в онлайн-режиме, - сообщили организаторы форума.

Напомним, в 2019 году фестиваль посетили около 7,5 тысяч. человек. Более 40 экспертов провели пять десятков лекций и мастер-классов, прошли пять спектаклей, шесть выставок иллюстраций. За три дня продали 3 000 книг.

ИСТОЧНИК KP.RU