В Воронеже поймали 17-летнего угонщика мотоцикла

14 Июль 2020 2020-07-14T14:07:57+03:00

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В Воронеже задержали угонщика мотоцикла. 36-летний владелец хватился "железного коня" в конце июня. Мотоцикл увели, сломав замок гаражного бокса на улице Артамонова.

Полицейские отследили, что мотоцикл угнали за неделю до этого. Подозреваемого задержали. 17-летний парень признался, что унал и продал мотоцикл, потому что ему нужны были деньги на личные нужды. Теперь ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU