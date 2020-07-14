Спортивного директора воронежского «Бурана» поздравили с днем рождения увольнением

14 Июль 2020 2020-07-14T14:01:49+03:00

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Странное время для решения об увольнении спортивного директора выбрали в «Буране». 12 июля на официальном сайте команды Сергея Буйницкого поздравили с днем рождения, а на следующий день там же появилась информация, что с ним «прекращено сотрудничество». Теперь фактически и администратором, и начальником команды в одном лице будет Евгений Филимонов. Должность спортивного директора пока остается вакантной.

В то же время стало известно, что команду пополнили четыре игрока, командированные из клуба-шефа, ярославского «Локомотива». Это защитники Роман Бычков (2001 г.р.), Михаил Сидоров (1997 г.р.) и нападающие Данила Дяденькин (2000 г.р.), Иван Романов (1998 г.р.).

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ИСТОЧНИК KP.RU