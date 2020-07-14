2020-07-14T12:49:51+03:00
Общество

В воронежском парке «Дельфин» появится место для знакомств

Территория рассчитана для посетителей старшего возраста
Олег ИВАНОВ
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Общий планОбщий план
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Вслед за проектом обновления бывшего «автодрома» в парке «Дельфин», представили о функциональную зону «Парк знакомств». По задумке авторов, она появится в северной (лесной) части, и будет ограничена асфальтовыми дорожками, а со стороны улицы Остужева - участком бывшего аквапарка «Фишка».

Ожидается, что это будет территория для посетителей старшего возраста. Им хотят предоставить тихое место для отдыха, встреч и общения. Планируется создать атмосферу ретро-парка с мягким освещением, прогулочными аллеями, лавочками, маленькими беседками и небольшой сценой для самодеятельных оркестров и просто для танцев. В качестве материалов для изготовления объектов, по возможности будут использовать натуральное дерево.

Судя по плану, гостей этого участка будут ждать тропа здоровья, фонтан, аллея. Также предусмотрен общественный туалет.

Предполагаемые объекты

Предполагаемые объекты

ИСТОЧНИК KP.RU

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