2020-07-14T12:00:57+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области отправили на три года в колонию за сбыт синтетических наркотиков

У рецидивиста нашли пирролидиновалерофенон
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области осудили 43-летнего жителя Павловска за сбыт и хранение наркотиков.

Мужчина, ранее судимый уже по этой статье, занимался сбытом наркотиков контактным способом. В декабре 2019 года полицейские задержали его с пакетиком, в котором было 0,12 граммов пирролидиновалерофенона - синтетической "дури". А при обыске у него дома обнаружили еще около 0,5 грамма запрещенного вещества.

Павловский суд отправил его в колонию строгого режима на три года и три месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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