Жителя Воронежской области отправили на три года в колонию за сбыт синтетических наркотиков
В Воронежской области осудили 43-летнего жителя Павловска за сбыт и хранение наркотиков.
Мужчина, ранее судимый уже по этой статье, занимался сбытом наркотиков контактным способом. В декабре 2019 года полицейские задержали его с пакетиком, в котором было 0,12 граммов пирролидиновалерофенона - синтетической "дури". А при обыске у него дома обнаружили еще около 0,5 грамма запрещенного вещества.
Павловский суд отправил его в колонию строгого режима на три года и три месяца.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU