В Воронежской области просят помочь в поисках мужчины, пропавшего на озере

14 Июль 2020 2020-07-14T10:41:28+03:00

Евгений Андросов вечером 11 июля куда-то ушел и до сих пор не вернулся. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 35-летнего Евгения Андросова. Мужчина отдыхал с семьей на озере в селе Коршево Бобровского района. Вечером в субботу, 11 июля, он куда-то отлучился. С тех пор его никто из родных не видел. Искали, но безрезультатно. В итоге родственники написали заявление в полицию. Однако поиски стражей порядка и подключившихся к ним волонтеров тоже пока результатов не дали. Сейчас прибрежную зону и поля возле озера облетают беспилотники, которые должны дать сигнал при обнаружении человека.

Приметы Евгения Андросова: рост 178 сантиметров, плотное телосложение, голубые глаза, очень короткая стрижка. В день, когда мужчина пропал, он был одет в черную футболку и черные шорты.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Евгений, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (поисковики), либо 112 и 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU