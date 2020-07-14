2020-07-14T10:56:23+03:00
Коронавирус Covid-19

К 14 июля коронавирусом заболели 117 жителей Воронежской области

Победил болезнь еще 21 пациент
Ярослав ИВАНОВ
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14 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. За сутки ковид диагностировали у 117 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 9 516 жителей региона.

Выздоровел за сутки 21 пациент. Всего с начала наблюдений болезнь победили 8 084 воронежца.

Напомним, от коронавируса в Воронежской области умерли 83 человека. За сутки летальных случаев не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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