К 14 июля коронавирусом заболели 117 жителей Воронежской области
Победил болезнь еще 21 пациент
Изменить размер текста:
14 июля оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области озвучил свежую статистику по заболеванию. За сутки ковид диагностировали у 117 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 9 516 жителей региона.
Выздоровел за сутки 21 пациент. Всего с начала наблюдений болезнь победили 8 084 воронежца.
Напомним, от коронавируса в Воронежской области умерли 83 человека. За сутки летальных случаев не зафиксировано.
ИСТОЧНИК KP.RU