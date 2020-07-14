2020-07-14T09:46:53+03:00
Происшествия

В Воронеже ночью сгорели три грузовика

Пожар случился на Левом берегу
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже ночью 14 июля сгорели три грузовика.

- Сообщение о возгорании в переулке Монтажный поступило на пульт дежурного в 2.52. В результате пожара сгорели три автомобиля - два "КамАЗа" и "МАЗ". Пожар тушили 12 человек на трех машинах. Огонь лиликвидировали в 3.15. Из людей никто не пострадал. Эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Если вы стали участником или свидетелем трагедии или несчастного случая, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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