2020-07-14T08:33:02+03:00
Звезды

Литературный музей раскроет воронежцам секреты русских застольных песен

Видеопрограмму можно увидеть на канале учреждения
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пока до 20 июля закрыты двери литературного музея, работники предлагают воронежцам посмотреть несколько видеопрограмм на канале учреждения. Например, в программе «Секреты русских застольных песен» сотрудник музея рассказывает о музыкальной традиции русского застолья, начиная с допетровской эпохи, и о популярных современных авторских песнях, которые считаются народными и, действительно, иногда становятся таковыми, изменяя содержание и звучание.

История песен «Степь да степь кругом», «Ой, мороз, мороз» связана с Воронежем. Программа проиллюстрирована видеозаписями выступлений Людмилы Зыкиной, Воронежского русского народного хора, Марии Мордасовой и других исполнителей

ИСТОЧНИК KP.RU

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