В Воронеже прошли обыски в домах участников экстремистского религиозного движения

13 Июль 2020 2020-07-13T19:57:02+03:00

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В понедельник, 13 июля, в домах воронежских участников религиозной секты «Свидетели Иеговы», признанной судом экстремистской и запрещенной на территории России, прошли обыски. Как сообщили в СУСК по Воронежской области, в отношении десяти адептов секты в возрасте от 24 до 56 лет возбудили уголовные дела, которые объединили в одно производство.

По данным следствия, в период времени с июня 2018 года по февраль 2020 года подозреваемые, зная о запрете деятельности организации, проводили на территории Воронежа и области собрания, религиозные выступления и богослужения и вели проповедническую деятельность, привлекая новых сторонников.

- Подозреваемые использовали меры конспирации, для сокрытия деятельности, в том числе хранили отчетную и иную документацию в электронном виде, организовывали группы и использовали видеоконференцсвязь для проведения коллективных собраний, - отметили в региональном следственном управлении СК России.

Силовики провели более 110 обысков, в ходе которых изъяли запрещенную литературу, а также иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в том числе электронные носители. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя регионального следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU