Жителям Советского района Воронежа грозит отключение электричества за долги УК
Прокуратура Советского района Воронежа выяснила, что управляющая компания «Юго-Западный РЭК №12» длительное время не расплачивается за поставленное по договору с «ТНС энерго Воронеж» электричество. Долг растет, но управленцы никаких мер к его погашению не принимают. И такая ситуация грозит в ближайшем будущем отключением света в жилых домах, находящихся на обслуживании УК.
В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора ООО УК «Юго-Западный РЭК № 12» дело об административном правонарушении «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Дело находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU