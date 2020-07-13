2020-07-13T19:12:37+03:00
Общество

Жителям Советского района Воронежа грозит отключение электричества за долги УК

Компания не спешит расплачиваться с поставщиком
Елена ФЕДЯШЕВА
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Из-за долгов УК жильцам домов могут отключить светИз-за долгов УК жильцам домов могут отключить светФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Прокуратура Советского района Воронежа выяснила, что управляющая компания «Юго-Западный РЭК №12» длительное время не расплачивается за поставленное по договору с «ТНС энерго Воронеж» электричество. Долг растет, но управленцы никаких мер к его погашению не принимают. И такая ситуация грозит в ближайшем будущем отключением света в жилых домах, находящихся на обслуживании УК.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении директора ООО УК «Юго-Западный РЭК № 12» дело об административном правонарушении «осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Дело находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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