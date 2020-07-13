В Воронеже сбытчику фальшивых пятитысячных купюр дали 4 года условно

13 Июль 2020 2020-07-13T16:17:56+03:00

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Ленинский райсуд Воронежа признал 21-летнего местного жителя виновным в хранении, перевозке и сбыте поддельных банкнот, назначив ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Как установил суд, в феврале 2020 года подсудимый купил в Воронеже не менее 17 заведомо поддельных банкнот номиналом 5000 рублей с целью их дальнейшего сбыта.

- Далее он нашел на сайте бесплатных объявлений для приобретения сотовый телефон стоимостью 45 тысяч рублей и договорился о его покупке с продавцом, - рассказали в прокуратуре Воронежской области. - С продавцом подсудимый расплатился за телефон девятью поддельными купюрами.

Окрыленный удачной сделкой, уже на следующий день злоумышленник приобрел еще не менее 20 заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ номиналом 5000 рублей и направился в Ростовскую область. Однако на стационарном посту на территории Богучарского района машину остановили инспекторы ДПС. В ходе досмотра они обнаружили у водителя 28 поддельных купюр.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU