2020-07-13T15:46:21+03:00
Общество

В Воронеже спорят, можно ли детям купаться в фонтанах на Площади Победы

На размещенном в соцсети фото ребятишки резвятся внутри сооружения, являющегося частью мемориального комплекса
Артем ИЛЬИН
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Такое купание нравится не всем.Такое купание нравится не всем.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото того, как маленькие дети купаются либо ходят по фонтану на площади Победы. Автор поста задался вопросом, подходящее ли для этого место выбрали ребятишки. Между строк, видимо, еще и выражалось недоумение, куда смотрят взрослые.

В комментариях высказали две полярные точки зрения. В одних сравнивают такое купание с вандализмом на кладбищах и считают, что родители плохо этих детей воспитали, в других (надо сказать, их поменьше) полагают, что души погибших солдат вряд ли в обиде за то, что малыши резвятся, ведь это и есть та мирная жизнь, за которую они воевали.

Но есть и еще одна – третья точка зрения. В ней недоумевают, зачем вообще нужны фонтаны на мемориале, и выражают мнение, что лучше бы там оставили аллею цветов, как было раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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