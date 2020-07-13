2020-07-13T15:04:11+03:00
Происшествия

Под Воронежем просят помощи в розысках пропавшей полуслепой женщины

80-летней Нины Байды нет дома уже четвертые сутки
Артем ИЛЬИН
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Нина Байда нуждается в медицинской момощи.Нина Байда нуждается в медицинской момощи.Фото: vk.com/findchild36
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В Семилуках пропала 80-летняя Нина Байда. Пенсионерка ушла из дома № 13 по улице Дзержинского 9 июля и до сих пор не вернулась. Близкие люди очень сильно беспокоятся: женщина нуждается в медицинской помощи, один глаз у нее совсем ничего не видит.

Приметы Нины Даниловны, к сожалению, довольно скудные: рост 155 – 160 сантиметров, худощавая, седые волосы. Из одежды известно только, что возможно пенсионерка надела шляпу, но это только предположение. Легче посмотреть на фото, размещенное в ориентировке спасателей.

Всех, кто видел Нину Даниловну, просят позвонить по телефонам 8-995-333-13-13 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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