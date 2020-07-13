Еще шесть медучреждений Воронежской области вернулись к «докоронавирусному» режиму работы

13 Июль 2020 2020-07-13T14:40:38+03:00

Места в них теперь рассчитаны для лечения пациентов по традиционным профилям

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Обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больница №3, №20 и роддоме №3. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Кроме того, частично такую же работу провели в БСМП №10 – сократили 60 коек. Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 18 медицинских учреждениях на 2024 койках.

Ранее мы уже рассказывали, как медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU