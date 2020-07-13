2020-07-13T14:40:38+03:00
Общество

Еще шесть медучреждений Воронежской области вернулись к «докоронавирусному» режиму работы

Места в них теперь рассчитаны для лечения пациентов по традиционным профилям
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больница №3, №20 и роддоме №3. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Кроме того, частично такую же работу провели в БСМП №10 – сократили 60 коек. Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 18 медицинских учреждениях на 2024 койках.

Ранее мы уже рассказывали, как медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Воронежем задержали вора, два года назад укравшего лекарства на 24 тысячи
В Воронежской области бывший директор детдома, избивший двух подростков, может сесть на десять лет
Семь раз горели леса Воронежской области на прошлой неделе
В Воронеже сбытчику фальшивых пятитысячных купюр дали 4 года условно
В Воронеже спорят, можно ли детям купаться в фонтанах на Площади Победы
Под Воронежем просят помощи в розысках пропавшей полуслепой женщины
Еще шесть медучреждений Воронежской области вернулись к «докоронавирусному» режиму работы
В Воронежской области девушке, сбившей насмерть женщину-почтальона, дали условный срок
В Воронежской области укрепляют берег реки Дон
Сбербанк разработал уникальную чат-бот-платформу для юридических лиц
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В Воронеже объявили торги на снос ветхого квартала и его новую застройку
В Воронеже «бравый военный» отобрал у женщины 135 тысяч рублей
Предупреждение от гидрометцентра: Воронежскую область накроют ливни, грозы и град
На водоемах Воронежской области в выходные оштрафовали 14 человек
Проехав несколько метров на чужой машине, житель Воронежской области встретился с ее владельцем
Санитарные врачи назвали места в Воронеже и области, где лучше не купаться
Под Воронежем в ДТП на мосту попали сразу три авто
В воронежском «Водоканале» предупреждают о начале пломбировки счетчиков
В Воронежской области залетные воры украли из грузовика 630 тысяч рублей и дорогой мобильник
В Воронеже поймали серийного вора, кравшего видеорегистраторы из машин
В Воронежской области с организаторов подпольного казино взыщут 630 тысяч рублей прибыли
На утро 13 июля коронавирусом заболели 119 жителей Воронежской области
В Воронежской области в аварии погиб водитель мопеда
В Воронеже на видео попал момент, когда «белый мститель» едва не врезался в маршрутку
В Воронеже сняли огромные крылья над храмом