Еще шесть медучреждений Воронежской области вернулись к «докоронавирусному» режиму работы
Обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Грибановской, Новоусманской и Семилукской районных больницах, а также в городских больница №3, №20 и роддоме №3. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Кроме того, частично такую же работу провели в БСМП №10 – сократили 60 коек. Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 18 медицинских учреждениях на 2024 койках.
Ранее мы уже рассказывали, как медучреждения Воронежской области постепенно возвращаются к привычному режиму работы.
ИСТОЧНИК KP.RU