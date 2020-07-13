Предупреждение от гидрометцентра: Воронежскую область накроют ливни, грозы и град

13 Июль 2020 2020-07-13T13:31:04+03:00

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О том, что эта рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей, синоптики предупреждали. Однако От регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Так, 13 июля с 18.00 и до 14 июля 18.00 местами по Воронежу и области ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

- Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «01», с мобильного «112», телефон доверия - 277-99-00, - напомнили в ГУ МЧС по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU