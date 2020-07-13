На водоемах Воронежской области в выходные оштрафовали 14 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T13:18:04+03:00

Для нарушителей визит силовиков стал большим сюрпризом. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

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11 и 12 июля на водоемах области провели совместные рейды сотрудники государственной инспекции маломерных судов (ГИМС), Росгвардии, полиции и Следственного комитета на транспорте. В основном, они патрулировали реки Воронеж в Рамонском районе, Битюг в Бобровском и Дон в Павловском районах.

За два дня «улов» был немалый: оштрафовали 14 человек на общую сумму 67 тысяч рублей за различные нарушения правил вождения судов. Среди них – отсутствие регистрации, прав на управление, не было спасательных кругов.

Не повезло и восьми нарушителям противопожарного режима. Их оштрафовали в общей сложности на 16 тысяч рублей.

В региональном ГУ МЧС пообещали, что и дальше такие совместные рейды будут повторяться регулярно.

Напомним, санитарные врачи опубликовали обновленный список мест, где лучше не купаться.

ИСТОЧНИК KP.RU