В Воронежской области залетные воры украли из грузовика 630 тысяч рублей и дорогой мобильник

13 Июль 2020 2020-07-13T11:10:32+03:00

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Ночью 12 июля на 720 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе водитель грузовика «Вольво», 32-летний житель Краснодарского края, лишился очень больших денег. Пока он ненадолго вышел, в машине «похозяйничали» трое ранее судимых жителей Владимирской области. Они украли барсетку с 630 тысячами рублей и дорогой телефон. Сотрудники уголовного розыска вскоре задержали залетных воров.

А в Железнодорожном районе 12 июля попался 17-летний подросток. По версии следствия, в июне он повредил навесной замок на гараже 36-летнего воронежцв и украл у него мотоцикл.

ИСТОЧНИК KP.RU