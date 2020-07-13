2020-07-13T10:35:25+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийного вора, кравшего видеорегистраторы из машин

Он орудовал в нескольких районах города
Юрий КОЗЛОВ
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В июне в Воронеже участили кражи видеорегистраторов из автомобилей. Преступник ночью разбивал окна машин, крал технику и убегал.

Сотрудники отдела полиции № 4 (Северный микрорайон), внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний воронежец. Он признался, что сдавал видеорегистраторы в ломбарды, а деньги тратил на наркотики. Полицейские выяснили, что на его совести по крайней мере десять подобных преступлений.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Мужчину отправили в СИЗО. Видеорегистраторы изъяли в ломбардах, их вернули владельцам, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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