В Воронеже поймали серийного вора, кравшего видеорегистраторы из машин

13 Июль 2020 2020-07-13T10:35:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне в Воронеже участили кражи видеорегистраторов из автомобилей. Преступник ночью разбивал окна машин, крал технику и убегал.

Сотрудники отдела полиции № 4 (Северный микрорайон), внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, установили личность вора. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления 37-летний воронежец. Он признался, что сдавал видеорегистраторы в ломбарды, а деньги тратил на наркотики. Полицейские выяснили, что на его совести по крайней мере десять подобных преступлений.

- Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). Мужчину отправили в СИЗО. Видеорегистраторы изъяли в ломбардах, их вернули владельцам, - рассказали в региональном ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU