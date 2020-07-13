На утро 13 июля коронавирусом заболели 119 жителей Воронежской области

13 Июль 2020 2020-07-13T10:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В оперативном штабе предоставили статистику за сутки по коронавирусу. Оказалось, что этой опасной болезнью заразились еще 119 человек (на утро 12 июля был 121 случай). Еще 58 человек выздоровели.

Однако главное – то, что никто за прошедшие сутки от коронавируса не умер. До этого сводки приносили сведения о гибели нескольких человек да и на утро 12 июля стало известно еще об одной смерти.

Показатели, позволяющие приступить ко второму этапу снятия ограничений, предусматривающему возможность работать образовательным учреждениям и работникам мелкой торговли, уже который день не публикуют. Надеемся, что нас в ближайшее время радостно огорошат тем, что они пришли в норму. Все идет к этому: открылась новая инфекционная больница, значит, должны исчезнуть проблемы с коечным фондом. Да и судя по количеству новых заболевших, снижается и коэффициент распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU