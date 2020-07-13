2020-07-13T09:42:58+03:00
Происшествия

В Воронежской области в аварии погиб водитель мопеда

Он не справился с управлением на дороге в поле
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи скорой уже ничем не могли помочь.Врачи скорой уже ничем не могли помочь.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 12 июля, смертельным исходом завершилось ДТП, случившееся в Аннинском районе.

- Около часа ночи на четвертом километре полевой дороги из поселка Круглоподпольное в село Николаевка 57-летний водитель мопеда «Орион», местный житель не справился с управлением. Его «железного коня» занесло. Мопед опрокинулся. Мужчина скончался на месте. Наши сотрудники выясняют, почему он потерял контроль над мопедом, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Всего автоинспекторы 12 июля зарегистрировали 101 ДТП. 61 из них случилось в Воронеже, 25 – в районах Воронежской области, 15 – на федеральных трассах, расположенных в нашем регионе. В 12 авариях один человек погиб, 12 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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