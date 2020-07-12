Жительница Воронежа перевела 2,2 млн рублей лже-сотруднику банка
За 11 июля шесть жителей Воронежской области обогатили мошенников на два с половиной миллиона рублей. Больше всех пострадала 39-летняя жительница Коминтерновского района.
С 6 по 11 июля ее атаковал звонками "сотрудник службы безопасности банка". Мужчина сообщал, что с банковской карты женщины происходят попытки списания денег и настоятельно рекомендовал защитить их от несанкционированного доступа. Следуя инструкциям мошенника, женщина произвела ряд финансовых операций, в результате которых с ее банковской карты было похищено 2,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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