Жительница Воронежа перевела 2,2 млн рублей лже-сотруднику банка

12 Июль 2020 2020-07-12T16:29:03+03:00

Женщина поверила россказням о попытках списания денег с ее счета

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За 11 июля шесть жителей Воронежской области обогатили мошенников на два с половиной миллиона рублей. Больше всех пострадала 39-летняя жительница Коминтерновского района.

С 6 по 11 июля ее атаковал звонками "сотрудник службы безопасности банка". Мужчина сообщал, что с банковской карты женщины происходят попытки списания денег и настоятельно рекомендовал защитить их от несанкционированного доступа. Следуя инструкциям мошенника, женщина произвела ряд финансовых операций, в результате которых с ее банковской карты было похищено 2,2 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU