2020-07-12T16:29:03+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа перевела 2,2 млн рублей лже-сотруднику банка

Женщина поверила россказням о попытках списания денег с ее счета
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 11 июля шесть жителей Воронежской области обогатили мошенников на два с половиной миллиона рублей. Больше всех пострадала 39-летняя жительница Коминтерновского района.

С 6 по 11 июля ее атаковал звонками "сотрудник службы безопасности банка". Мужчина сообщал, что с банковской карты женщины происходят попытки списания денег и настоятельно рекомендовал защитить их от несанкционированного доступа. Следуя инструкциям мошенника, женщина произвела ряд финансовых операций, в результате которых с ее банковской карты было похищено 2,2 млн рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные незнакомцам, тщательно проверяйте информацию, особенно в Интернете.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Воронеже отключат горячую воду с 13 июня
В Воронежской области директор обворовал фирму, которой руководил
Жительница Воронежа перевела 2,2 млн рублей лже-сотруднику банка
В Воронеже будут судить виновника аварии, в которой тяжело пострадал трехлетний ребенок
Во время аварии на воронежской ТЭЦ-2 паром насмерть обварилась сотрудница и пострадал начальник смены
Въезд в Отрадное под Воронежем украсят стелой
Под Воронежем "четверка" влетела в «КамАЗ»: двое погибли
Воронежский художник в зной зажарил огромную яичницу на брусчатке Адмиралтейки
Под Воронежем столкнулись "Лада Калина" и "Вольво": один погибший и двое раненых
Коронавирус в Воронеже: к 12 июля еще 1 человек умер и 121 заразился
Рабочая неделя в Воронеже начнется с дождей
Воронежский авиазавод начал испытания новой взлетно-посадочной полосы
На трассе в Воронежской области загорелся ЗИЛ
«Губернаторская» березовая роща в Воронеже выросла на 4 метра
Жительница Воронежской области в течение нескольких минут лишилась наследства
Жителя Воронежской области оштрафовали за опасную перевозку ребенка на скутере
В Воронежской области задержали группу вымогателей, на полмиллиона обманувших фермеров