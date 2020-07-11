На трассе в Воронежской области загорелся ЗИЛ

11 Июль 2020 2020-07-11T18:15:58+03:00

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В субботу, 11 июля, в 12.24 в диспетчерскую службу ГУ МЧС по Воронежской области сообщили о том, что на автодороге Павловск-Калач на территории Павловского района горит "ЗИЛ ММЗ-45065". На место отправилось одно отделение ПСЧ-48 в составе 4 человек и 1 единицы техники. По не известной пока причине у грузовика загорелась кабина.

Пожарные прибыли на место и справились с огнем в течение 20 минут. В результате возгорания в автомобиле полностью уничтожена кабина площадью 2 квадратных метра. По оперативной информации пострадавших нет.

Спасатели напоминают, что если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU