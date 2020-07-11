Жительница Воронежской области в течение нескольких минут лишилась наследства

11 Июль 2020 2020-07-11T16:26:18+03:00

А другая потеряла больше 2,5 миллионов

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Рекордный куш сорвали мошенники, обманувшие в пятницу, 10 июля, 19 воронежцев и жителей области. Добычей злоумышленников в общей сложности стали 3 миллиона 200 тысяч рублей.

Доверившись незнакомцу, представившемуся сотрудником банка, 57-летняя жительница Россошанского района в одночасье лишилась 1,4 миллиона рублей, доставшихся ей в наследство.

А 38-летняя жительница Воронежа запаниковала, когда «сотрудник службы безопасности банка» сообщил ей по телефону, что на нее оформлен кредит, и неизвестные пытаются завладеть деньгами с ее счетов. Мужчина предложил, не раздумывая, снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета». Сбитая с толку женщина выполнила указания злоумышленника.

- Сделав все, так как ей говорили, женщина вернулась домой и рассказала о произошедшем своему супругу, который сразу понял, что она попалась на уловки мошенников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - После общения с неизвестными потерпевшая лишилась 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU