Жительница Воронежской области в течение нескольких минут лишилась наследства
Рекордный куш сорвали мошенники, обманувшие в пятницу, 10 июля, 19 воронежцев и жителей области. Добычей злоумышленников в общей сложности стали 3 миллиона 200 тысяч рублей.
Доверившись незнакомцу, представившемуся сотрудником банка, 57-летняя жительница Россошанского района в одночасье лишилась 1,4 миллиона рублей, доставшихся ей в наследство.
А 38-летняя жительница Воронежа запаниковала, когда «сотрудник службы безопасности банка» сообщил ей по телефону, что на нее оформлен кредит, и неизвестные пытаются завладеть деньгами с ее счетов. Мужчина предложил, не раздумывая, снять все сбережения и перевести их на «безопасные счета». Сбитая с толку женщина выполнила указания злоумышленника.
- Сделав все, так как ей говорили, женщина вернулась домой и рассказала о произошедшем своему супругу, который сразу понял, что она попалась на уловки мошенников, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - После общения с неизвестными потерпевшая лишилась 2,5 миллионов рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU