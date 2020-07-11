2020-07-11T15:22:25+03:00
Общество

Жителя Воронежской области оштрафовали за опасную перевозку ребенка на скутере

Мужчина посадил малыша без специального кресла
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областиФото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В рамках профилактического мероприятия сотрудники мотовзвода Госавтоинспекции остановили в городе Семилуки Воронежской области нарушителя на двухколесном транспорте. 47-летний водитель скутера перевозил шестилетнего ребенка без специально оборудованного для него места.

- В отношении водителя составили административный материал статье КоАП «Нарушение правил перевозки людей», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Мужчине назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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