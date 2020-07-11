2020-07-11T14:29:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области задержали группу вымогателей, на полмиллиона обманувших фермеров

Подозреваемые работали на территории Терновского района
Елена ФЕДЯШЕВА
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Группа зарабатывала на "посредничестве" и крышеванииГруппа зарабатывала на "посредничестве" и крышеванииФото: из архива «КП»
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Сотрудники уголовного розыска задержали в Воронежской области троих подозреваемых в вымогательстве, жертвами которых стали несколько фермеров. Фигурантам уголовного дела 32, 49 и 60 лет. Все они ранее неоднократно судимы за совершение преступлений. Причиненный ими ущерб оценивается в полмиллиона рублей.

По версии следствия, в сентябре прошлого года 60-летний житель Терновского района придумал, как «заработать» на оптовой покупке семян подсолнечника у 35-летнего жителя Терновского района, умышленно завысив стоимость товара.

- 32-летний подозреваемый организовал встречу участников сделки, в ходе которой были определены условия погрузки и покупки 50 тонн семян, а 49-летний подозреваемый осуществил перевоз похищенного груза, - пояснили в ГУ МВД по Воронежской области.

Следователи установили еще несколько фактов мошенничества группы. Так, двое из троицы с помощью мошенничества завладели 300 000 рублей, принадлежавшим 35-летнему фермеру.

А в июле этого года в дежурную часть ОМВД России по Терновскому району поступило заявление от еще одного 35-летнего фермера села Терновка. Мужчина рассказал, что в октябре прошлого года, группа вымогала у него полмиллиона рублей за покровительство его бизнеса, а в случае отказа угрожали поджогом техники.

Покровительство стоимостью 50 тысяч рублей подозреваемые оказали в декабре 2019 года и 48-летнему местному жителю Терновского района.

По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела по статье «Вымогательство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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