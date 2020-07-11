2020-07-11T13:29:23+03:00
Происшествия

В Воронеже нашли плантацию дикорастущей конопли

На участке в 560 квадратных метров росли около 20 тысяч кустов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областиФото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
Изменить размер текста:

Во время рейда в рамках антинаркотического профилактического мероприятия «Мак» воронежские полицейские обнаружили на территории Семилукского района плантацию дикорастущей конопли площадью 560 квадратных метров.

Поскольку обнаруженный участок находится в собственности сельского поселения, то полицейские вручили его главе предписание уничтожить плантацию запрещенного наркотического растения. В итоге под пилу и трактор отправились около 20 тысяч кустов конопли.

- По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, изъятые образцы растений содержали тетрагидроканнабинол и являлись наркотическим средством – марихуаной, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всю партию сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже нашли плантацию дикорастущей конопли
Полицейские помогли пенсионеру, машина которого перегрелась на дороге в Воронежской области
В Воронежской области опрокинулся «Ларгус», пострадала шестилетняя девочка
Количество жертв коронавируса в Воронежской области превысило 80 человек
Воронежцам расскажут, как вести себя при встрече с диким животным
«Единая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в Воронежскую областную и городскую Думы
В Воронежской области уехал из дома и пропал 33-летний мужчина
Товары из Воронежской области чаще всего идут на экспорт на Украину и в Египет
В двух районах Воронежа появятся новые мусорные контейнеры
В Воронеже будут судить подпольных банкиров, обогатившихся на 40 миллионов рублей
В Воронеже дошли до суда уголовные дела бывших руководителей управлений строительной политики города и области
И.о. руководителя управления экологии мэрии Воронежа стала Галина Воробьева
Под Воронежем расселение аварийных домов хотели затянуть на несколько лет
Несмотря на открытие обхода Лосево и Павловcка, на трассе М-4 можно угодить в пробки
В Воронеже мужчина убил любовницу и попытался свалить вину на выдуманных незнакомцев
Tele2 приглашает гостей дома по другим правилам в путешествие по России
В Воронежской области руль и тормоза велосипеда вонзились 10-летнему мальчику в ногу
Смелая жительница Воронежа напугала дерзкого грабителя
В Воронежской области водитель, который раздавил бабушку на скорости 140 км/час, сядет на семь лет
Воронежцы назвали самый желанный для проживания район города