В Воронеже нашли плантацию дикорастущей конопли

11 Июль 2020 2020-07-11T13:29:23+03:00

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

На участке в 560 квадратных метров росли около 20 тысяч кустов

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Во время рейда в рамках антинаркотического профилактического мероприятия «Мак» воронежские полицейские обнаружили на территории Семилукского района плантацию дикорастущей конопли площадью 560 квадратных метров.

Поскольку обнаруженный участок находится в собственности сельского поселения, то полицейские вручили его главе предписание уничтожить плантацию запрещенного наркотического растения. В итоге под пилу и трактор отправились около 20 тысяч кустов конопли.

- По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, изъятые образцы растений содержали тетрагидроканнабинол и являлись наркотическим средством – марихуаной, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Всю партию сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU