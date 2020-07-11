В Воронеже нашли плантацию дикорастущей конопли
Во время рейда в рамках антинаркотического профилактического мероприятия «Мак» воронежские полицейские обнаружили на территории Семилукского района плантацию дикорастущей конопли площадью 560 квадратных метров.
Поскольку обнаруженный участок находится в собственности сельского поселения, то полицейские вручили его главе предписание уничтожить плантацию запрещенного наркотического растения. В итоге под пилу и трактор отправились около 20 тысяч кустов конопли.
- По результатам исследования, проведенного в ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, изъятые образцы растений содержали тетрагидроканнабинол и являлись наркотическим средством – марихуаной, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Всю партию сожгли.
ИСТОЧНИК KP.RU