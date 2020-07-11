В Воронежской области опрокинулся «Ларгус», пострадала шестилетняя девочка

11 Июль 2020 2020-07-11T11:26:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 июля, на трассе в Богучарском районе 32-летний водитель «Лады Ларгус», двигаясь в сторону столицы, превысил скорость и не справился с управлением. Машину занесло на обочину, а потом она оказалась в кювете, где опрокинулась.

В салоне находилась шестилетняя девочка, в результате ДТП она получила ранения. На место аварии приехали медики скорой помощи. Они осмотрели малышку, обработали раны и решили не госпитализировать.

По данным ГУ МВД по Воронежской области, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 131 ДТП, в семи из них получили ранения 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU