Несмотря на открытие обхода Лосево и Павловcка, на трассе М-4 можно угодить в пробки

10 Июль 2020 2020-07-10T16:35:48+03:00

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Новость об открытии обхода Лосево и Павловска обрадовала не только воронежцев, но и сотни тысяч других россиян. Ведь благодаря новой дороге водителям, движущимся в сторону юга, теперь не придется стоять часами в многокилометровой пробке. Однако наши читатели, проехавшие 7 июля по трассе М-4 «Дон», сообщили в редакцию о новой проблеме.

- По открывшемуся платному участку промчались быстро и без проблем. Но вскоре, в районе 763-го км дороги, за Богучаром, попали в пробку. Сначала подумали, что авария: навигатор показывал именно эту причину. А потом оказалось, что после обхода ремонтируют мост. Одна полоса перекрыта полностью. На второй, по которой можно проехать, кусками снят асфальт. Чтобы не влететь в эти ямы и не повредить машины, все еле движутся. Так вот и заменилась одна пробка другой.

Как пояснили корреспонденту «КП-Воронеж» в пресс-службе госкомпании «Автодор», с 8 июня на участке М-4 «Дон» 751 - 775 км (прямое направление из Москвы) начался плановый ремонт на шести дорожных сооружениях. Работы ведутся на половине проезжей части. Срок их окончания - ноябрь текущего года.

Что касается ситуации наших читателей и указанного ими участка трассы, то компания ответила следующее:

- Из-за неудовлетворительного состояния покрытия (колея, наплывы) 7 июля проводился ямочный ремонт на 763-м километре на полосе, по которой идет транзитный транспорт. Перекрытие продлилось 30 минут. При выполнении работ в штатном режиме затруднения движения на участке нет. Если возникнет необходимость в ямочном ремонте на полосе движения, то его будут выполнять ночью при минимальной интенсивности потока.

Напомним, движение по обходу села Лосево и города Павловска на трассе М-4 «Дон» открыли 4 июля. Строительство участка длиной 85,17 километра стартовало в августе 2017 года и завершилось в июне 2020-го. Дорога имеет четыре полосы. Разрешенная скорость пока что составляет 110 км/ч, но вскоре может увеличиться до 130, а затем и до 150 км/ч. На участке два пункта взимания платы. Первый - на 636-м, второй - на 672-м километре трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU